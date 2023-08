ROMA (ITALPRESS) – Riguardo alla tassa sugli extraprofitti delle banche “sul piano politico mi sono assunta la responsabilità della decisione”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un’intervista sul Sole 24 Ore. “Tassare quel margine è una cosa di buon senso – spiega – Non c’entra con certi commenti che ho letto, “volete tassare la ricchezza guadagnata”. No. Io non tasserò mai il legittimo profitto imprenditoriale e agirò sempre per aiutare a creare ricchezza. Però non intendo difendere le rendite di posizione”. In vista delle europee afferma: “Naturale che si valorizzino le differenze. Ma sono ottimista. Nel centro destra siamo sempre stati capaci di fare sintesi su tutto. Capiamo di avere la responsabilità di un governo che può durare a lungo. Nessuno metterà a repentaglio tutto questo per un punto percentuale alle europee. Sono convinta che, lavorando bene, tutti i partiti della maggioranza potranno crescere. E io farò quello che posso perché si vada in questa direzione».

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS)

