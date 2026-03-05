Meloni “L’aiuto alimentare una porta d’ingresso per un percorso di inclusione sociale più ampio”

ROMA (ITALPRESS) – “Fin dal nostro insediamento, abbiamo scelto di essere dalla parte delle persone più fragili e di concentrare il nostro impegno per costruire un modello di intervento che non si limitasse a rispondere all’urgenza, ma che fosse in grado di generare una prospettiva. Quando manca il necessario – come il cibo – non viene meno solo il reddito: vengono meno i presupposti per guardare al presente e al futuro con fiducia e per ricostruire un cammino di autonomia e indipendenza”. Così la premier Giorgia Meloni, in un messaggio inviato a un evento promosso dal ministero del Lavoro e dal ministero dell’Agricoltura. “Ecco perché abbiamo sempre concepito l’aiuto alimentare come la porta d’ingresso per un percorso di inclusione sociale più ampio e strutturato, ovvero il primo passo di una presa in carico che guarda alla persona nella sua interezza: nei bisogni materiali, anzitutto, ma anche nelle fragilità sociali, educative e lavorative”, aggiunge.

Per Meloni “ogni intervento pubblico deve muoversi in questa direzione e deve sapere attivare responsabilità, energie e partecipazione, in un’ottica di sussidiarietà e prossimità, perché è questo ciò che distingue l’assistenzialismo dal welfare generativo. Questa strategia si fonda su un investimento importante nel periodo 2021-2027, gestito dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Attraverso il Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà e grazie alla capillare e preziosa rete territoriale delle Organizzazioni partner e dei volontari, le persone più fragili vengono intercettate, ascoltate e accompagnate verso servizi concreti. Il principio che guida questo modello è la sussidiarietà. È questa la visione che vogliamo portare anche in Europa: un modello che unisce solidarietà e responsabilità, qualità degli aiuti e percorsi di vita costruiti mettendo al centro le persone”, conclude la premier.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).