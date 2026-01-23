Meloni “La volontà di cooperazione con gli Stati Uniti rimane salda”

ROMA (ITALPRESS) - "La volontà di cooperazione con gli Stati Uniti rimane salda. Italia e Germania, che sono entrambe nazioni che storicamente Europa intrattengono con gli Stati Uniti relazioni privilegiate che sono date dagli scambi commerciali, dagli investimenti reciproci, dal fatto che in entrambi i paesi vi sono delle basi americane possono aiutare in questo rapporto. Penso che Italia e Germania lo possano fare particolarmente se lavorano insieme, anche grazie a un approccio diciamo così pragmatico e non istintivo alle relazioni con gli Stati Uniti". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania con il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Villa Doria Pamphilj. sat/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi)