TORINO (ITALPRESS) – “Siamo cresciuti più della media europea e dell’eurozona, l’Italia è tornata attrattiva per i grandi investimenti. Abbiamo conquistato nuovi mercati e scalato la classifica dell’export, salendo al quarto posto e scavalcando prima la Corea del Sud e poi il Giappone”. Così il premier Giorgia Meloni, in un messaggio inviato all’assemblea annuale dell’Unione Industriali di Torino. “Il tasso di occupazione ha toccato il record del 62,3%, mentre quello di disoccupazione è sceso al 6,2%, il livello più basso da settembre 2007. Aumentano i contratti stabili, diminuisce il precariato, crescono anche i lavoratori autonomi. E questo è un segnale di grande fiducia, perchè vuol dire che sempre più italiani si mettono in gioco”, ha aggiunto.

