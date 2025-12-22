Meloni “Italia ascoltata perché è una nazione forte e autorevole”

ROMA (ITALPRESS) - "Sono qui oggi soprattutto per dire non a voi, ma agli italiani con voi, che io o noi o chiunque altro che rappresenti le istituzioni al nostro livello non veniamo ascoltati perché siamo bravi. Noi veniamo ascoltati perché rappresentiamo una nazione autorevole, noi veniamo ascoltati perché rappresentiamo una nazione forte e quella forza non la costruiamo noi. Quella forza la costruiscono migliaia di uomini e donne sparsi nel mondo, lontani dalle loro famiglie, disposti a sacrificarsi e a farlo nell'ombra per dare a noi quello che serve a difendere l'Italia. Uomini e donne che chiaramente non vedranno i loro figli a Natale, uomini e donne che non passeranno il Capodanno con i loro amici, uomini e donne che non potranno abbracciare i loro cari perché noi possiamo farlo con serenità". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in visita al Comando operativo di vertice interforze, rivolgendosi ai militari in collegamento. sat/mca2 Fonte video: Palazzo Chigi