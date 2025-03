ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi re Abdullah II di Giordania.

“Il colloquio – si legge in una nota di Palazzo Chigi – ha focalizzato innanzitutto l’attenzione sulla situazione a Gaza, dove rimangono urgenti i bisogni umanitari. A questo proposito, i due leader hanno espresso apprezzamento per la solida cooperazione tra le due Nazioni nell’assistenza umanitaria, sia nel quadro dell’iniziativa italiana Food for Gaza, sia con l’iniziativa giordana per un ponte aereo, cui l’Italia ha contribuito con elicotteri resi disponibili dal Ministero della Difesa”.

Il presidente Meloni ha ribadito “il pieno sostegno all’importante ruolo svolto dalla Giordania nella regione mediorientale, come forza di pace e di dialogo”.

I due leader hanno anche discusso della situazione in Siria, sottolineando “la necessità della fine delle violenze e di una transizione inclusiva che coinvolga tutte le componenti della società. In questo quadro resta cruciale la ripresa economica, anche nell’ottica di permettere un ritorno volontario, dignitoso, sicuro e sostenibile dei rifugiati in Siria”.

In conclusione d’incontro, nell’evidenziare “l’eccellente stato delle relazioni bilaterali in tutti i settori”, i due leader hanno concordato che “la prossima riunione del Processo di Aqaba per il rafforzamento della cooperazione internazionale nel contrasto del terrorismo, con un focus sulla regione dell’Africa occidentale, si svolga a Roma nel corso del corrente anno”.

– Foto www.governo.it –

(ITALPRESS).