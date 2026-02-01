Home Video News Cronaca Meloni in visita ad agenti feriti all’ospedale Molinette di Torino, le immagini
Meloni in visita ad agenti feriti all’ospedale Molinette di Torino, le immagini
TORINO (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita all'ospedale Molinette di Torino, ad Alessandro Calista, il 29enne agente di polizia aggredito ieri da un gruppo di partecipanti alla manifestazione a favore di Askatasuna, e a un altro appartenente alle forze dell'ordine. Ad accompagnare la premier il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. tvi/mca3 (fonte video: Profilo X Giorgia Meloni)