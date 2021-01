ROMA (ITALPRESS) – Il mandato esplorativo al presidente della camera Roberto Fico “mi pare che si sia trattato di una scelta politica, da parte del Capo dello Stato, che ha un ampio ventaglio di possibilità, incluso lo scioglimento delle camere previsto dall’articolo 88 della costituzione. Questo Parlamento non ha i numeri per una soluzione efficace, come dimostra la storia dell’ultimo anno. E se si farà un governo sarà perfino più debole di quelli passati, indipendentemente da chi esplori. Noi avevamo fatto il nome della seconda carica dello Stato, la presidente del Senato”. Lo dice la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un’intervista al quotidiano la Repubblica. Circa l’ipotesi di un Conte ter, afferma Meloni: “Gli italiani restano alla finestra, attoniti: rifare lo stesso governo dopo aver perso due mesi in liti, trattative, compravendite. Un bieco gioco di palazzo e di poltrone. Poi mi pare che i tempi siano sempre più lunghi e l’italia non se lo può permettere”. La leader di Fdi, circa l’opinione prevalente che non si tornerà al voto, risponde: “Non mi pare, dai nostri colloqui, che il presidente Mattarella abbia escluso il voto”.

Interpellata sul messaggio del centrodestra letto a fine incontro con Mattarella da Salvini, meloni non ritiene che si tratti di un’apertura al governo istituzionale. “Quella frase ha avuto varie interpretazioni – spiega – personalmente la considero una questione di necessario garbo istituzionale: ovviamente, per rispetto al Capo dello Stato, le sue soluzioni andranno vagliate. Ma non esiste alcuna apertura a ipotesi istituzionali o come le si voglia chiamare. Sicuramente non da parte di Fratelli d’Italia”. Per Meloni, il voto “è la soluzione più responsabile. E non lo chiediamo perché i sondaggi ci danno al 17 per cento, come dicono alcuni. Lo chiedevamo anche quando Fdi era stimato al 3 per cento”. Lei non teme di restare isolata a destra? “Qualcuno nella compravendita di senatori ha avuto l’ardire di avvicinare eletti di fdi: è stato cacciato. E tutto il centrodestra è rimasto compatto”. Quanto a Berlusconi che invoca un governo di salvezza nazionale, Meloni afferma: “Per me fa sempre testo quello che dice Berlusconi. E lui dice che è meglio prendersi due mesi per votare piuttosto che bloccare l’Italia per altri due anni. Non ho motivo per non fidarmi di lui”.

