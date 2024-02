CAGLIARI (ITALPRESS) – “Noi non stiamo insieme per costrizione, stiamo insieme da trent’anni. Non veniamo in Sardegna a fare l’esperimento del Campo largo. Io non penso che i cittadini della Sardegna meritino di essere utilizzati come cavie da laboratorio di un esperimento nato nei palazzi del potere e che tenta di mettere insieme gente che a Roma neanche si saluta”. Così la premier Giorgia Meloni dal palco della Fiera di Cagliari per sostenere il candidato alla presidenza della Regione Sardegna Paolo Truzzu. “I cittadini sono più intelligenti di così – ha aggiunto – la vendono come una cosa nuova ma è il Conte 2, l’abbiamo già visto. Quando metti insieme gente che non si sopporta i risultati sono esattamente quelli visti nel Conte 2”.

-foto screenshot video canale You Tube Giorgia Meloni –

(ITALPRESS).

