Meloni “Hamas ha scatenato guerra, ma Israele ha superato limite”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "La ferocia e la brutalità" dell'attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre 2023, "la caccia ai civili inermi, hanno spinto Israele ad una reazione, in principio, legittima. Perché ogni Stato e ogni popolo ha il diritto di difendersi. Ma la reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, e vale a maggior ragione per gli Stati. E Israele ha superato quel limite, con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all'80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. sat/mca2 Fonte video: Palazzo Chigi