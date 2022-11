ROMA (ITALPRESS) – “Non ho mai temuto davvero di non riuscire a fare un governo anche se ho preso in considerazione l’ipotesi di presentarmi in Parlamento senza un accordo preventivo con tutti gli alleati, quando alcune proposte mi sono sembrate irricevibili”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel libro di Bruno Vespa “La grande tempesta. Mussolini, la guerra civile. Putin, il ricatto nucleare. La Nazione di Giorgia Meloni”. “Nonostante io fossi andata incontro a tutti senza sfogliare il manuale Cencelli, perche’ i numeri avrebbero detto altro. Ma a me interessava formare una squadra che funzionasse, un governo inattaccabile, serio, adeguato, ben calibrato. E credo di esserci riuscita”.

-foto agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

