Meloni “FdI si batte da sempre per gli ammortizzatori universali”

"Fratelli d’Italia si batte da sempre per l’introduzione di ammortizzatori universali, uguali per tutti. Vogliamo istituire uno strumento che garantisca anche agli autonomi, in caso di chiusura della partita Iva, un’indennità di disoccupazione". Lo ha detto in un video su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. mgg/gsl