Meloni “Denatalità e mancanza di libertà due facce della decrescita”

MILANO (ITALPRESS) - "Dobbiamo promuovere una nuova consapevolezza, anche culturale, mettere in rete quelle tante buone pratiche che dove ci sono aumentano la produttività delle realtà nelle quali si realizzano, migliorano il benessere delle persone e fanno crescere la natalità. La denatalità e la mancanza di libertà sono in fondo due facce della decrescita. E la decrescita, checché ne dica qualcuno, non è mai felice". Lo dice il premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla presentazione del "Patto per le imprese responsabili in favore della maternità". sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)