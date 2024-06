Meloni “Dall’opposizione irresponsabili toni da guerra civile”

ROMA (ITALPRESS) - "Noi siamo patrioti che lavorano perché tutti i cittadini di questa Nazione abbiano gli stessi diritti e le stesse opportunità, dimostrando che si sarebbe potuto fare anche prima. Forse lo sa anche l’opposizione, forse per questo sono così nervosi e usano irresponsabili toni da guerra civile, perché non hanno argomenti nel merito”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video sui social. sat/gtr (Fonte video: pagina Facebook Giorgia Meloni)