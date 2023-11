Meloni “Dal Governo cambio di rotta sui fondi europei”

VERONA (ITALPRESS) - "L'accordo tra governo e Regione Veneto investe importanti risorse su sviluppo e coesione. Queste intese fanno parte di una di quelle ampie riforme che il governo ha fatto per invertire la rotta soprattutto sull'utilizzo dei fondi europei. Non sempre le risorse mancano, a volte ci sono state ma non si è stati in grado di spenderle". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell'Accordo per la coesione con la Regione Veneto. sat/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi)