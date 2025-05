Meloni “Con il Canada condividiamo gli sforzi per una pace giusta in Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) – “Italia e Canada condividono storicamente un partenariato molto importante e negli ultimi anni è cresciuto. Lo scorso anno con il primo ministro Trudeau abbiamo firmato un piano d’azione che fotografa l’ampiezza della nostra cooperazione, ma individua anche alcune materie strategiche sulle quali lavorare insieme e sono certa che con il primo ministro Carney faremo anche meglio”. Così la premier Giorgia Meloni a margine dell’incontro con il primo ministro del Canada Mark Carney a palazzo Chigi.

“Voglio fare anche i complimenti al Canada per la presidenza del G7 in un anno non facile, l’Italia ne sa qualcosa avendo avuto la presidenza lo scorso anno, e voglio ringraziarlo perchè la presidenza canadese sta costruendo molto sul lavoro fatto dalla presidenza italiana. Quindi c’è continuità su alcune materie per noi molto importanti. Penso alla migrazione, stiamo lavorando su una dichiarazione specifica, ma anche sul rapporto con l’Africa. Il primo ministro sa che può contare sul contributo italiano”, ha aggiunto.

“In ambito G7 ci sono anche le grandi questioni internazionali sulle quali da sempre Italia e Canada si trovano sulla stessa lunghezza d’onda, penso alla questione ucraina sulla quale condividiamo gli sforzi per una pace giusta e duratura e anche il Medio Oriente per dare alla regione una prospettiva di stabilità e crescita. Grazie per questa occasione che sarà la prima di tante”, ha concluso Meloni.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).