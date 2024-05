Meloni a Caivano “Lo Stato può fare la differenza”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Lo Stato e le istituzioni possono fare la differenza, si possono mantenere gli impegni. Tutto il Governo è impegnato su Caivano e lo Stato e le istituzioni si sono comportate come dovrebbero comportarsi sempre". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Caivano alla cerimonia per la riapertura del centro sportivo ex Delphinia, che viene restituito alla cittadinanza al termine della riqualificazione voluta dal Governo. sat/gsl (fonte video Presidenza del Consiglio)