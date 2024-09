LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – L’attore e regista premio Oscar Mel Gibson è a Malta per una visita di cinque giorni per discutere con le autorità maltesi in relazione a un possibile progetto cinematografico. Il primo ministro maltese Robert Abela ha incontrato Gibson e il team di produzione per discutere della prossima produzione.

L’attore australiano fa parte di un team di 11 membri che sta esplorando Malta su invito della commissione cinematografica maltese. Resta inteso che Gibson sta cercando le location per girare il sequel de “La Passione di Cristo” del 2004, che ha co-scritto, prodotto e diretto.

Il nuovo film Resurrection dovrebbe riunire diversi attori del cast originale de “La Passione di Cristo”, con Jim Caviezel e Francesco De Vito.

