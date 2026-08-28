Meeting di Rimini, oltre 110 mila presenze per “Galassia Infrastrutture”: il padiglione coordinato dal Mit

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 110mila presenze in sei giorni: è la prima stima degli accessi registrati da “Galassia Infrastrutture“, il Padiglione di oltre 3.000 metri quadrati coordinato dal MIT al Meeting di Rimini. Lo fa sapere il ministero. Dal 21 al 26 agosto, il Ministero ha coordinato una “Galassia” con sei Pianeti tematici dedicati alla mobilità e alle infrastrutture, nell’edizione dei record segnata dalla storica visita di Papa Leone XIV.

Ogni giorno, nel Padiglione, sono partiti oltre 500 tra aerei, treni e automobili: più di 3.000 decolli, corse ferroviarie e prove di guida grazie ai simulatori e alle esperienze interattive. Migliaia i bambini coinvolti nei laboratori di ANSFISA, nella pista di automobiline elettriche realizzata con Assogiocattoli e nelle attività con visori e realtà virtuale.

Cuore del percorso è stato il Pianeta MIT, la “Navicella” che ha ospitato incontri e podcast e prodotto 44 videointerviste, generando oltre 150mila visualizzazioni social e più di 7mila ore di visualizzazione su YouTube. Dal Pianeta MIT, prosegue il ministero, è partito anche uno show immersivo di immagini, suoni e luci, proposto più volte al giorno e accolto con entusiasmo dal pubblico del Meeting.

Momento centrale della settimana è stata la visita del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che il 25 agosto ha attraversato la Galassia incontrando partner, personale, volontari e visitatori. Nel pomeriggio Salvini ha aperto “Il Paese che si muove” confrontandosi con l‘amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane, Gianpiero Strisciuglio.

Dopo due tavole rotonde con alcuni dei principali protagonisti italiani delle infrastrutture e dei trasporti, è stato lo stesso Ministro a chiudere l’incontro con il suo intervento conclusivo. L’impegno per la sicurezza è proseguito anche fuori dalla Fiera con “Ragazzi on the Road”, il progetto realizzato insieme al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Rimini, che ha permesso ad alcuni giovani di affiancare le Forze dell’ordine nelle attività di prevenzione e controllo sul territorio.

Il Padiglione ha preso vita grazie all’impegno condiviso dei partner: ACI, Aeroporti di Roma, AISCAT, ALIS, ANCE, ANSFISA, Assogiocattoli, Assoporti, ASTM, Autostrada del Brennero, Autostrade per l’Italia, BBT, ENAC, ENAV, GLS, Gruppo FS Italiane, Guardia Costiera – Corpo delle Capitanerie di porto, H2IT, ITA Airways, Ragazzi on the Road, RAM, SEA Milan Airports, SIMICO e TELT.

-Foto IPA Agency-

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