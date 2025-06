Medio Oriente, Tajani “Lavoriamo per garantire sicurezza italiani”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo in costante contatto tutti. La situazione è quella che è, quindi andiamo avanti preoccupandoci anche di garantire il più possibile la sicurezza dei nostri connazionali, stiamo vedendo. Non ci saranno evacuazioni ovviamente perché gli spazi aerei sono chiusi. Stiamo agevolando l'uscita dall'Iran e da Israele dei nostri connazionali che vogliono uscire da questi Paesi. In questo momento la priorità numero uno è la sicurezza degli italiani". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della presentazione della relazione Consap. xb1/mca2/sat