ROMA (ITALPRESS) – “L’escalation tra Israele ed Iran obbliga il Governo ed il Parlamento ad una seria ed attenta valutazione della situazione sia a livello diplomatico che di sicurezza, in particolare per le nostre forze impegnate nello scacchiere mediorientale. Il confronto con i ministri Crosetto e Tajani è un passaggio necessario che chiarisce, se mai ve ne fosse stato bisogno, che tutto ciò che accade sul versante geopolitico ha riflessi e conseguenze sulla difesa e la sicurezza del Paese”. Lo dice il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo.

Per il presidente della Commissione Difesa di Montecitorio “i motivi di attenzione per la Difesa sono tanti e soprattutto una possibile rappresaglia israeliana contro i gruppi filo iraniani, come Hezbollah, in Libano dove è schierato a ridosso della Linea Blu di demarcazione con Israele il contingente italiano di Unifil. Su questo tema la IV Commissione della Camera è orientata a chiedere un confronto al ministro Crosetto”.

– Foto ufficio stampa presidente Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo –

(ITALPRESS).