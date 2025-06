Medie imprese italiane senza rivali in Europa per produttività

Medie imprese italiane senza rivali in Europa per produttività

ROMA (ITALPRESS) - Vincono il confronto con le concorrenti tedesche e francesi, con migliori performance su fatturato e occupazione. Sono seconde solo alle spagnole, ma sul fronte della produttività non hanno rivali. È la fotografia delle medie imprese italiane che esprime il volto più competitivo dell'industria manifatturiera tricolore. Si tratta di una realtà d'eccellenza del capitalismo familiare, composta da 3.650 aziende, prevalentemente nei comparti del made in Italy. In dieci anni, tra il 2014 ed il 2023, ha registrato un aumento del 31,3% della produttività del lavoro, del 54,9% delle vendite e del 24,2% dell'occupazione, correndo allo stesso ritmo delle colleghe nazionali di medio-grande dimensione e più speditamente dei gruppi maggiori. È quanto emerge da due Report sulle medie imprese industriali italiane realizzati dall'Area Studi di Mediobanca, dal Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere. Per il 2025, le medie imprese prevedono di chiudere ancora in crescita sia sul fatturato che sull’export. ma preoccupano la concorrenza low-cost, il contesto geopolitico instabile e il caro energia. gsl