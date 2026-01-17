Medicina Top – 17/1/2026

MILANO (ITALPRESS) - L'insonnia e gli orari migliori in cui prendere le medicine: sono i temi della settantaduesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Luigi Ferini Strambi, professore Ordinario di Neurologia alla Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano; Roberto Manfredini, specialista in Endocrinologia, Medicina Interna e Cardiologia, professore ordinario di Medicina Interna all'Università di Ferrara. Nel format spazio anche a teatro e benessere con l'attore e regista Mauro Simone. fsc/gsl