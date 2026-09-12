Medicina Top – 12/9/2026

MILANO (ITALPRESS) - Il mal di pancia nei bambini e l’importanza dell’allineamento dentale: sono i temi dell'ottantasettesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Ernesto Leva, direttore del dipartimento area Materno-infantile e direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, professore associato di Chirurgia pediatrica e direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica all'Università degli Studi di Milano, e Maurizio Rosmarini, un odontoiatra specializzato nella prevenzione e l'ideatore del progetto Zero-20-32, che punta a evitare l'insorgere di carie e anomalie scheletriche e dentali. Tra gli ospiti anche Ilenia Caito che si occupa di letteratura ed eventi culturali, ha lavorato per famose case editrici, ed è fondatrice del collettivo Bandelle, gruppo di promozione della lettura. mrc/gsl