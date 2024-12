ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in campo per prevenire malori come quelli del calciatore della Fiorentina Edoardo Bove al quale va tutto il nostro sostegno e vicinanza. C’è anche da dire che nonostante tutti gli sforzi messi in campo con le previsioni genetiche, il 20% degli eventi della vita resta un enigma imprevedibile, un vero e proprio destino”. Così Antonio Giordano, oncologo e anatomopatologo, presidente dello Sbarro Institute Temple University e ideatore di Sport Genomics, progetto di medicina di precisione finalizzato all’identificazione precoce mediante screening genetico su campione salivare di eventuali fragilità genetiche che potrebbero esporre l’atleta a malori e infortuni e intraprendere anche un percorso di allenamento personalizzato e supporto dietetico-nutrizionale. Sono stati raccolti ad oggi più di 100 campioni salivari mediante la collaborazione con la Fiorentina AC in corso di analisi e sono state inoltre sottoscritti accordi di collaborazioni con le società Asti Futsal (Serie A calcio a 5) e Real Società Ginnastica di Torino – sez. Basket – al fine di ampliare il più possibile il numero di campioni analizzati.

“Accordi sono in corso di definizione con Juventus FC.

Inoltre grazie a Cancer Deflect, progetto anche questo di medicina di precisione, si può operare una diagnosi precoce con implementazione prognostica a lungo termine del cancro al polmone; questo progetto nasce da un progetto nato qualche anno fa tra Rigenera e Università di Siena, lab del Prof Giordano, al fine di utilizzare il dispositivo chirurgico della HBW per identificare all’interno di biopsie tumorali polmonari umani una sottopopolazione cellulare con caratteristiche di staminali del cancro in grado di poter essere analizzate in maniera più approfondita dal punto di vista molecolare”.

– Foto ufficio stampa Sbarro Institute Temple University –

