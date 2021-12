Medici non vaccinati, Amato: “Per la Sicilia dati bizzarri”

Il presidente dell'Ordine dei medici di Palermo, Toti Amato: "Dagli elenchi messi a disposizione da Sogei, a Palermo risulterebbero circa mille medici non vaccinati" ma siamo di fronte a numeri "bizzarri, tanto più per le regioni del meridione e soprattutto per la Sicilia. Ci sono dati che dicono che tra il 10 e 12 percento degli iscritti non risulta vaccinato", ma "nell'elenco ci sono anche medici deceduti". mra/abr/gtr/