Media Usa “Nei prossimi giorni possibile attacco di Israele contro l’Iran”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Israele starebbe valutando la possibilità di lanciare un attacco contro l’Iran nei prossimi giorni, anche se è improbabile che gli Stati Uniti sostengano l’iniziativa, poiché sono ancora in trattative con Teheran per un nuovo accordo sul nucleare. Lo riferisce l’emittente statunitense Nbc, che cita cinque fonti anonime a conoscenza del dossier.

Israele starebbe valutando l’opzione di colpire l’infrastruttura nucleare della Repubblica Islamica, poiché ritiene che Stati Uniti e Iran siano prossimi a raggiungere un accordo quadro che non soddisfa tutte le richieste israeliane in materia di arricchimento nucleare, spiega Nbc. Le fonti a conoscenza della situazione hanno dichiarato all’emittente di non essere a conoscenza di alcun piano statunitense per aiutare Israele nel suo tentativo di colpire l’Iran, direttamente o indirettamente, tramite rifornimento aereo o condivisione di informazioni di intelligence. Le fonti affermano che i funzionari statunitensi sono in stato di allerta. Anche la rete televisiva americana Cbs riporta che ai funzionari statunitensi è stato comunicato che Israele è “pienamente pronto a lanciare un’operazione contro l’Iran”, citando diverse fonti anonime a conoscenza della situazione.

Un’eventuale ritorsione dell’Iran contro il personale Usa di stanza in Iraq ha spinto il Dipartimento di Stato e il Pentagono ad autorizzare alcuni funzionari statunitensi e le loro famiglie a lasciare la regione ore fa. L’esperto di sicurezza Michael Knights, del Washington Institute for Near East Policy, citato dal Times of Israele, sostiene che l’evacuazione del personale abbia lo scopo di far sapere all’Iran che non è scontato che Washington interverrà e impedirà a Israele di lanciare un attacco.

“Si tratta di cercare di far sì che l’Iran rispetti la volontà del presidente”, afferma l’esperto. Intanto, in vista del sesto round di negoziati indiretti da Iran e Stati Uniti, previsto domenica 15 giugno a Mascate, in Oman, l’inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, dovrebbe incontrare il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Durante un evento che si è svolto ieri a New York, Witkoff ha detto: “Dobbiamo essere risoluti e uniti contro questo pericolo e garantire che l’Iran non ottenga mai i mezzi per raggiungere le sue ambizioni mortali, non importa quale sia il costo”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).