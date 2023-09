LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Nel corso di un vertice a La Valletta dell’Unione europea meridionale, noto anche come MED9, i leader del MED9 hanno concordato una dichiarazione congiunta su dieci sfide che la regione euromediterranea deve affrontare.

Il vertice ha riunito i capi di Stato e di governo di Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Portogallo, Slovenia, Italia e Malta, insieme al Segretario di Stato per gli affari europei della Spagna.

Nella dichiarazione congiunta pubblicata al termine del vertice, i leader di MED9 hanno concordato dieci punti principali tra cui la solidarietà di fronte alle catastrofi naturali. I leader hanno espresso profondo dolore e solidarietà per i recenti disastri naturali avvenuti nella regione e hanno promesso un sostegno continuo alle aree colpite.

Hanno inoltre riaffermato il loro impegno a sostenere la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Hanno chiesto alla Russia di cessare le attività militari e di ritirarsi immediatamente dall’Ucraina.

Per quanto riguarda la questione dei migranti, i leader hanno riconosciuto la sfida della migrazione irregolare e hanno chiesto all’Unione europea di affrontare questa sfida in modo olistico. Hanno inoltre sottolineato la necessità di negoziati sul patto sulla migrazione e l’asilo.

Per quanto riguarda l’azione contro il cambiamento climatico, il vertice ha evidenziato l’impatto nella regione del Mediterraneo e ha sottolineato la necessità di un’azione urgente per il clima.

I leader europei hanno inoltre sottolineato la tutela delle risorse naturali e l’importanza della loro protezione e della promozione di pratiche sostenibili, in particolare nei settori marittimo ed energetico.

Il vertice ha inoltre sottolineato l’importanza delle politiche sociali, del miglioramento delle competenze e dell’apprendimento permanente per dare potere ai cittadini e ridurre le disuguaglianze.

I leader hanno inoltre chiesto riforme per rafforzare la crescita economica e la sostenibilità fiscale nell’UE, sottolineando la necessità di una revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Sul mercato unico, i leader hanno affermato di essere impegnati a migliorare la connettività e ad affrontare le sfide nei settori dei trasporti e digitale.

I leader MED9 hanno riaffermato il loro impegno per l’allargamento dell’UE, in particolare nei Balcani occidentali, la Moldavia e l’Ucraina.

Il vertice ha inoltre evidenziato il valore del coordinamento regionale tra i paesi MED9 in varie aree tematiche. Nel frattempo il vertice MED9 ha affrontato questioni urgenti che devono affrontare i paesi del sud dell’UE e ha sottolineato il loro impegno nei confronti della cooperazione regionale.

