Mazzucchi “Cultura non è solo un archivio da conservare, è anche innovazione”

Mazzucchi “Cultura non è solo un archivio da conservare, è anche innovazione”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "La cultura è ciò che ci consente di capire che la tradizione non è un archivio solo da conservare, ma è qualcosa da innovare. Anche rispetto a progressi che possono sembrarci minacciosi, è la forte consapevolezza culturale che consentirà di governarli". Lo ha detto Andrea Mazzucchi, rettore dell'Università Federico II di Napoli, tra i premiati a New York con gli Italian Reputation Awards. xo9/sat/mca3 (riprese e intervista di Stefano Vaccara)