MILANO (ITALPRESS) – “Lo stato di salute della scherma italiana ad oggi direi che è ottimo, siamo in pedana in questo momento con i nostri paralimpici a Pisa dove stiamo conquistando ottimi risultati. Lo scorso anno abbiamo vinto 140 medaglie, due titoli mondiali con la sciabola maschile e il fioretto maschile, ad oggi sono molto soddisfatto“. Lo ha dichiarato all’Italpress il presidente della Federscherma, Luigi Mazzone, in visita a Casa Italia a Milano per le Olimpiadi invernali. “Gli Europei in Francia e i Mondiali a Hong Kong sono gli appuntamenti di quest’anno. E’ il Mondiale che inizia a precedere quella che sarà la qualifica olimpica, quindi sarà un Mondiale più impegnativo. Ci stiamo approcciando bene, io sono molto contento dei cinque ct che dirigono le squadre nazionali. Hong Kong sarà una vetrina e sarà un momento di valutazione perchè da lì parte una scia che arriva a Los Angeles 2028” le parole di Mazzone.

Tra gli obiettivi della Federscherma anche quello di aumentare i numeri della base. E per questo – annuncia Mazzone – “sarà bandito nelle prossime settimane un progetto “A scuola di scherma”. La Federazione sosterrà le società del territorio, la base, per andare nelle scuole a fare reclutamento, per portare i ragazzi nelle palestre di scherma. E’ un progetto sul quale la Federazione ha investivo moltissimo anche economicamente ed è un momento concreto per stare davvero vicini alla nostra base”.

