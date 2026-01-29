Mazzone “Grand Prix di Torino tappa avvicinamento ai Mondiali di Hong Kong”

TORINO (ITALPRESS) - "Siamo come sempre ambiziosi, veniamo da un inizio di stagione nelle prime tre gare con quattordici podi, abbiamo già avuto i successi di Martina Favaretto e Martina Batini, l'anno scorso Favaretto ha vinto questa gara e anche Tommaso Marini l'ha vinta. Questa è una tappa di avvicinamento fondamentale ai Mondiali di Hong Kong. Da quando il ct Simone Vanni ha preso il timone della nazionale di fioretto non è stato sbagliato un colpo, veniamo fuori da una stagione in cui si è vinto tutto quello che si poteva vincere". Così il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, alla presentazione della sedicesima edizione del Grand Prix FIE 2026 di fioretto, che si svolgerà nel capoluogo piemontese dal 5 al 7 febbraio all'Inalpi Arena. "Torino è una tappa fissa del nostro mondo, come fanno anche altri sport bisogna aprire gli eventi a una spettacolarizzazione, per cui vedo favorevolmente il fatto che prima delle finali o di contorno alle finali possa esserci anche un evento artistico e musicale" ha aggiunto Mazzone. xn3/gm/gtr