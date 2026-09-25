Mazzi “Riconoscere lo status di città balneari per offrire servizi di qualità”

ROMA (ITALPRESS) – “Come sapete bene, noi del ministero del Turismo sosteniamo la proposta di legge in favore delle città di mare per il riconoscimento dello status di città balneare, perchè possano offrire servizi di qualità e all’altezza delle aspettative dei turisti, italiani e internazionali. La migliore risposta a quel dannoso fenomeno che si chiama effetto fisarmonica, ossia periodi di sovraffollamento che si susseguono a periodi di under tourism”. Così il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, in un videomessaggio inviato al G20 Spiagge, in corso a Lignano Sabbiadoro.
– Foto Ipa Agency –
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