Mazzi “Il settore turistico è un’industria strategica, la stagione sta andando bene”

ROMA (ITALPRESS) – “Domenica 27 settembre, la giornata mondiale dell’Onu dedicata al turismo, noi, in Italia, la dedicheremo al turismo culturale e faremo una manifestazione a Roma, al tempio di Venere per ribadire che il turismo è una industria strategica, che non è una domanda ma un’affermazione”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ospite di Rtl 102.5. “Chiameremo 40 personalità che riempiranno di contenuti questo concetto” ha aggiunto Mazzi “poi faremo un documento ufficiale che divulgheremo ovunque in tutta Europa, a livello internazionale, in Italia, perché è fondamentale che il turismo venga riconosciuto come industria strategica, un documento che fissa le traiettorie per la progettualità. Troppo spesso il turismo è stato considerato un insieme di attività scollegate tra di loro ma in realtà tutte queste attività, messe insieme, determinano il valore di un’industria”.

“La stagione sta andando bene, trovano conferma le stime che danno il nostro turismo in crescita tra il 4 e il 5 per cento, noi siamo molto soddisfatti dell’andamento, tra l’altro siamo il primo paese, in Europa, per tasso di occupazione, questo è un dato molto significativo nel nostro settore”

“Noi abbiamo deciso di fare una sperimentazione, una iniziativa in collaborazione con il ministero della Cultura e con il Comune di Milano, per ampliare gli orari di apertura di alcuni monumenti nel mese di agosto. Lo faremo al Colosseo, al Pantheon a Roma, che rimarranno aperti fino alle 23 poi al Castello Sforzesco di Milano, che aggiunge due ore di visita per il museo. Facciamo questa sperimentazione anche dopo che è arrivato un dato che immaginavamo ma non in questa misura, che la cultura è diventata, dal 2026, la prima motivazione di viaggio per i turisti, anche per i turisti internazionali. È un dato significativo perchè dieci anni fa la cultura era al settimo posto” ha aggiunto Mazzi “un fatto che noi dobbiamo molto attenzionare”

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