Mazzi a Venezia “Promuovere lo sviluppo del turismo attraverso cinema e fiction”

VENEZIA (ITALPRESS) – Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi è a Venezia in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, dove ha assistito alla proiezione del documentario dedicato a Nino Rota, di cui è “grande appassionato”.

A margine dell’evento, il ministro ha annunciato una nuova iniziativa, che sarà presentata durante la Festa del Cinema di Roma, per rafforzare il legame tra cinema e promozione turistica. “Lanceremo durante la Festa del Cinema di Roma una iniziativa molto innovativa che cercherà di promuovere il nostro turismo attraverso l’attività cinematografica, attraverso i grandi film e i prodotti audiovisivi”. Il progetto, ha spiegato, punta a utilizzare “lo strumento straordinario” del cinema “visto dalla prospettiva del turista”.

“Non è mai stato realizzato prima e quindi mi auguro che poi possa diventare uno strumento stabile nella comunicazione collegata al turismo”, ha aggiunto il ministro. L’obiettivo è “incoraggiare a far conoscere i nostri territori attraverso i luoghi iconici dove vengono girati film”.

Il ministro ha quindi illustrato i dati relativi all’andamento della stagione estiva. “A giugno, luglio, agosto abbiamo avuto 276 milioni di presenze, 5 milioni e mezzo in più del 2025, che era stato già un anno record”. “C’è un indicatore ancora più importante che si chiama tasso di saturazione OTA, cioè significa l’occupazione che viene fatta rispetto a camere e alloggi sulle grandi piattaforme online mondiali. Noi abbiamo un dato che è quasi il 62% rispetto a questi mesi e siamo 14,5% in più rispetto all’anno scorso, siamo di 7 punti sopra la Spagna e di 17 punti sopra la Francia”. “Ma il dato più eclatante è l’andamento di questi primi 10 giorni di settembre, che addirittura ci colloca 13 punti più della Spagna e 23 punti più della Francia”.

Sul fronte della distribuzione dei flussi, il ministro ha sottolineato i risultati ottenuti nei piccoli centri. “Noi abbiamo attuato una politica di sostegno ai nostri borghi perché vogliamo che i flussi si distribuiscano e la presenza è aumentata di quasi il 6% rispetto all’anno scorso, per cui siamo sulla strada giusta”.

Il ministro ha poi richiamato l’evento legato alla vela e alla nautica organizzato dalla società America Scout Partnership, rappresentata a Venezia anche dall’amministratore delegato Mazzio Perrelli. “Quello è un evento importantissimo per due ragioni, innanzitutto è un evento perfetto per la comunicazione dell’Italia e poi perché esalta l’ambiente. Che cosa trasmettiamo al mondo? L’acqua, il mare, le coste, il sole, la luce, Napoli: diamo la più grande immagine, l’immagine più iconica, che è proprio quella che amano gli stranieri che vengono in Italia”.

– Foto Ipa Agency –

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