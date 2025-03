Mazzara “Impegnati nel garantire cure di qualità ai pazienti”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'azienda Villa Sofia Cervello è un'azienda prestigiosa perché ci lavorano ottimi professionisti che danno qualità alle attività sanitarie in favore dei nostri pazienti, ma evidenzia altresì che le persone che si rivolgono alle strutture sanitarie in genere e anche alla nostra Villa Sofia Cervello devono trovare oltre che professionisti validi anche ambienti accoglienti e confortevoli. Questo è il motivo per il quale il mio primo intervento è stato quello di accelerare i tempi di consegna dei lavori. Oggi naturalmente è il primo step, perché nel giro di un anno, ritengo entro la metà dell'anno 2026, saranno portate a compimento ulteriori opere che sono tutte finalizzate ad una migliore accoglienza in termini sia strutturali e sia di confort alberghiero. Non posso non sottolineare che il lavoro che abbiamo svolto non è un lavoro che viene fatto singolarmente, non è l'iniziativa del singolo, ma è un lavoro di squadra che parte diciamo dal vertice della direzione e passa attraverso gli uffici in particolare in questo caso l'ufficio tecnico, passa attraverso l'impegno di chi ha realizzato l'opera". Così Alessandro Mazzara, commissario straordinario dell'AOOR Villa Sofia Cervello, a margine dell'inaugurazione dei locali destinati all'Osservazione Breve Intensiva nel Pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. xd6/mca3