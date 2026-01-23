Mazda Winter Sales, vantaggi extra su CX-30, Mazda3 e mx-5

ROMA (ITALPRESS) – Mazda presenta i Winter Sales, una campagna promozionale straordinaria dedicata a tre modelli iconici della gamma: Mazda3, Mazda CX-30 e Mazda MX-5. Un’iniziativa a tempo limitato pensata per offrire ai clienti un’opportunità concreta di accesso alla qualità costruttiva e all’inconfondibile piacere di guida Mazda. L’offerta è valida presso l’intera rete dei concessionari ufficiali Mazda fino all’8 febbraio 2026 e prevede un extra sconto di 750 euro sulle vetture in pronta consegna.

Il vantaggio si somma alle promozioni attualmente in corso, inclusi gli incentivi Mazda e quelli governativi, ampliando ulteriormente le possibilità di acquisto per i clienti. Mazda3 è disponibile ora a partire da 24.050 euro, in caso di permuta e con finanziamento Mazda Advantage, grazie a uno sconto complessivo di 4.300 euro. Le motorizzazioni ibride e la dinamica di guida sportiva ne fanno una proposta ideale per chi cerca efficienza senza rinunciare al piacere di guida. Grazie ai Mazda Winter Sales, per Mazda CX-30 lo sconto complessivo arriva fino a 4.750 euro, con un prezzo promozionale a partire da 24.200 euro in caso di permuta e finanziamento Mazda Advantage. Questo modello offre un equilibrio tra design di ispirazione giapponese, versatilità e contenuti tecnologici evoluti, supportati dalle motorizzazioni ibride da 140 CV e 186 CV.

Mazda MX-5, icona del piacere di guida, beneficia di un extra sconto di 750 euro su tutte le versioni, in aggiunta all’attuale offerta. Leggera, precisa e coinvolgente, continua a incarnare da oltre trent’anni il puro divertimento su strada. Con i Winter Sales, Mazda riafferma il proprio impegno nel rendere l’accesso alla propria gamma ancora più competitivo, offrendo soluzioni concrete e vantaggiose ai clienti.

