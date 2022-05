ROMA (ITALPRESS) – Mazda Motor Corporation ha pubblicato il proprio Rapporto sulla sostenibilità 2021, nel quale ha indicato la propria politica sulla sostenibilità e identificato le questioni sociali che dovrebbero essere affrontate attraverso le attività dell’azienda, mettendole in relazione con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) adottati dalle Nazioni Unite.

La Casa di Hiroshima realizzerà iniziative per affrontare otto temi relativi alla sostenibilità in base a tre pilastri chiave: Pianeta, persone e società, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità al carbonio entro il 2050.

Per raggiungere l’obiettivo della neutralità al carbonio, Mazda riconosce l’importanza di ridurre le emissioni di CO2 durante tutto il ciclo di vita di un veicolo. Per questo motivo ha avviato un approccio multi-soluzione che le consente di offrire diverse tecnologie in base alle fonti energetiche e ai metodi di generazione dell’energia di ciascuna regione, sia dal punto di vista della valutazione “well-to-wheel” sia del ciclo di vita (LCA). Nella produzione e nella logistica, si impegna per la massima valorizzazione dell’energia e la diversificazione energetica, con l’obiettivo di ottenere una riduzione delle emissioni globali di CO2 totali nelle attività degli impianti e delle operazioni logistiche. Nel contesto della circolazione delle risorse per realizzare una società orientata al riciclaggio, Mazda ha avviato diverse iniziative basate sulle 3R – riduci, riutilizza e ricicla – per incoraggiare il riutilizzo di acqua, plastica e altre risorse in ogni fase del ciclo di vita di un veicolo. Mazda punta a migliorare la soddisfazione sul lavoro dei dipendenti, favorendo un clima aziendale che rispetti i diversi talenti e valori. Per Mazda la diversità e l’inclusione sono elementi chiave per far esprimere al massimo il potenziale dei suoi dipendenti. Per promuovere una società senza incidenti stradali, Mazda si è impegnata nello sviluppo di tecnologie in linea con la propria filosofia di sicurezza proattiva, la Mazda Proactive Safety, adottando la propria strategia a blocchi, ovvero la Building Block Strategy. Il blocco di base comprende le tecnologie di sicurezza fondamentali, come ideali posizione di guida e disposizione dei pedali, eccellente visibilità e interfaccia uomo-macchina. Il blocco centrale è costituito dalle tecnologie i-Activsense di Mazda: una serie di soluzioni avanzate per la sicurezza concepite per fornire auto più sicure e affidabili a un maggiore numero di clienti. Il blocco di vertice è poi il Mazda Co-Pilot Concept, una tecnologia avanzata di supporto alla guida che ridurrà il rischio di incidenti e di danni sia al conducente sia ai veicoli e ai pedoni presenti nelle circostanze. Mazda massimizzerà, inoltre, l’uso delle tecnologie di connettività disponibili per le auto per far crescere ulteriormente i collegamenti tra le persone e tra le persone e la società, costruendo così un modello di contributo sociale che offrirà ovunque alle persone una mobilità sicura, protetta e senza limiti. Ciascuno di questi tre pilastri presenta due volontà comuni: il miglioramento della qualità e l’esplorazione di partnership per la “co-creazione con gli altri”. Mazda ritiene che per soddisfare i propri clienti sia importante migliorare la qualità di tutti i suoi prodotti e servizi. In risposta alle esigenze dell’attuale trasformazione dell’industria automobilistica secondo il cosiddetto CASE, Mazda rafforzerà i legami con i partner attuali e continuerà a esplorare nuove partnership, anche al di fuori dell’industria automobilistica.

Per ottenere un’ulteriore crescita, Mazda continuerà con i propri sforzi nel risolvere i problemi riguardanti il pianeta, le persone e la società; accelerando le iniziative in comune con i partner che condividono lo stesso pensiero, sulla base delle tecnologie e dei processi che l’azienda ha coltivato finora.

(ITALPRESS).

