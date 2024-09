ROMA (ITALPRESS) – Mazda festeggia il successo dell’apertura della sua partecipazione a Homo Faber 2024. Organizzato dalla Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship e dai suoi partner, Homo Faber 2024 invita i visitatori a esplorare il ruolo essenziale degli oggetti realizzati a mano nella nostra vita quotidiana. Attraverso il tema “Il viaggio della vita”, ideato dalla Vicepresidente della Fondazione, Hanneli Rupert, e interpretato dai Direttori Artistici Luca Guadagnino e Nicolò Rosmarini, la mostra presenta oggetti di pregio di artigiani di tutto il mondo, rivelando come l’artigianato sia parte integrante delle nostre vite. Ikuo Maeda, Global Head of Design di Mazda, e Jo Stenuit, European Design Director di Mazda, erano tra gli ospiti illustri. Il vivace evento di anteprima a Venezia (dal 29 al 31 agosto) ha presentato più di 800 oggetti, realizzati da oltre 400 artigiani, provenienti da 70 Paesi del mondo e in rappresentanza di 105 diversi mestieri. L’evento ha visto la partecipazione di ospiti VIP e dei principali media di lifestyle e design e ha segnato l’inizio del viaggio di Mazda al fianco di artigiani e designer globali in una delle principali vetrine dell’artigianato contemporaneo. La collaborazione mette in evidenza l’impegno di Mazda per l’eccellenza artigianale, come chiaramente espresso nello slogan del marchio “Crafted in Japan”.

Nell’ambito del tema “Il viaggio della vita” di Homo Faber, Mazda ha integrato perfettamente nell’evento la sua ricca tradizione di Kodo Design, Monozukuri e artigianato Takumi, presentando una mostra specifica e workshop interattivi. I laboratori immersivi di creazioni con la carta hanno permesso ai visitatori di cimentarsi nella realizzazione manuale di mappamondi tascabili o nella rilegatura giapponese di libri guidati da maestri artigiani italiani. Ponendo le tradizioni artigianali e il talento umano al centro della propria filosofia di design, Mazda ispira i visitatori con manufatti provenienti dai viaggi in tutto il mondo mostrati nella serie YouTube #MazdaDiscovers, in cui i creatori dei contenuti intraprendono viaggi itineranti per incontrare artigiani locali e raccontare le loro storie. Il più recente episodio di #MazdaDiscovers esplora l’intramontabile mestiere di costruttore di mappamondi con Leonardo Frigo maestro di questa antica arte veneziana e uno degli artigiani che collaborano con Mazda. Durante Homo Faber 2024, i visitatori sono invitati a costruire un mappamondo tascabile, a preparare la carta per la stampa con una pressa a mano e a tracciare i percorsi degli antichi esploratori per mappare il loro viaggio di scoperta attraverso il mondo.

I visitatori hanno anche scoperto l’intramontabile mestiere della rilegatura, con un tutorial passo dopo passo guidato dai maestri artigiani della Antica Legatoria Ofer. Possono così crearsi il proprio diario di viaggio: ogni punto e piega dà vita alle pagine grazie alla tecnica di rilegatura giapponese a punta.

Le giornate di anteprima hanno attirato ospiti da tutto il mondo, offrendo loro l’opportunità di immergersi nella visione e nell’impegno artigianale di Mazda. Inoltre, i media e gli ospiti VIP sono stati invitati a partecipare ai già citati laboratori di origami e a creare un souvenir del loro personale viaggio a Homo Faber 2024. Riflettendo sul successo d’apertura, Ikuo Maeda, Global Head of Design di Mazda e ospite speciale dell’evento, ha commentato: “In Homo Faber si vede il valore fondamentale di Mazda: vogliamo creare forme belle attraverso l’artigianato giapponese. Sento un forte legame con tutto ciò che ho vissuto qui. Celebrare l’artigianato e rendere omaggio agli artigiani è profondamente radicato nel nostro DNA. Un prodotto non si limita alle sue caratteristiche e alla sua tecnologia, ma deve creare emozioni e trasmettere sensazioni positive”.

Jo Stenuit, European Design Director di Mazda, ha fatto eco a questi sentimenti: “Grazie al nostro coinvolgimento in Homo Faber, abbiamo dimostrato come la nostra filosofia, radicata nell’arte giapponese, risuoni profondamente in diverse discipline. La creatività e l’artigianato sono al centro dei nostri progetti. Qui abbiamo potuto celebrare questa dedizione insieme ad alcuni dei migliori artigiani del mondo”.

Katarina Loksa, Head of Brand di Mazda Motor Europe, elogia Homo Faber 2024 come celebrazione di chi crea e realizza: “Siamo fieri di invitare i visitatori di Homo Faber a diventare essi stessi artigiani e a cimentarsi nella creazione di mappamondi tascabili o nella rilegatura giapponese di libri, guidati da maestri artigiani italiani. Questa esperienza riflette perfettamente la filosofia del marchio Mazda, che fonde tradizione, creatività e tocco umano”.

