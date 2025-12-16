Mazda i-Activ AWD, l’arte di guidare in inverno

ROMA (ITALPRESS) – Per alcune persone, l’inverno è sinonimo di atmosfera, avventura e momenti indimenticabili: dalle discese sugli sci, ai paesaggi ghiacciati, fino alle serate trascorse al caldo davanti al camino e alle serate trascorse davanti ad un camino. Per altri, invece, rappresenta una fonte di stress, soprattutto quando si è alla guida. Ecco, quindi, alcuni consigli per affrontare la guida su neve e ghiaccio in modo sereno, trasformandola in un’esperienza più rilassante e piacevole. La preparazione è fondamentale, in inverno più che in qualsiasi altra stagione. E una buona preparazione parte da un’auto dotata degli equipaggiamenti giusti, a cominciare da pneumatici invernali con un battistrada adeguato. La scelta corretta dipende da dove e da come si guida: c’è infatti una grande differenza tra affrontare i miti inverni cittadini, i passi alpini o le strade ghiacciate dell’estremo nord.

In Europa, è possibile distinguere tre principali tipologie di pneumatici: Gli pneumatici quattro stagioni sono una scelta sempre più diffusa. Contraddistinti dal simbolo del fiocco di neve, sono omologati per l’uso invernale e consentiti dalla normativa. Nelle regioni caratterizzate da inverni miti e condizioni meteorologiche variabili rappresentano una soluzione pratica e sicura. I moderni pneumatici quattro stagioni offrono buone prestazioni su fondi freddi e bagnati e sono ideali per chi percorre distanze moderate durante tutto l’anno. Gli pneumatici invernali alpini costituiscono lo standard nella maggior parte dei Paesi dell’Europa centrale. La loro mescola, studiata per rimanere efficace anche a temperature sotto lo zero, e le scanalature profonde permettono di drenare acqua e fango in modo efficiente. Garantiscono così elevati livelli di sicurezza e una buona tenuta di strada su asfalto asciutto, bagnato e innevato.

Gli pneumatici nordici sono invece progettati per affrontare i climi più rigidi della Scandinavia e di alcune aree dell’Europa orientale. La mescola estremamente morbida e i numerosi intagli assicurano la massima aderenza su neve e ghiaccio, anche a temperature fino a 20 gradi sotto zero. Offrono un’eccellente sicurezza su strade ghiacciate, ma tendono a usurarsi più rapidamente e possono risultare meno performanti su asfalto asciutto o bagnato. Quando la neve è abbondante o i passi di montagna diventano ghiacciati, le catene da neve restano indispensabili, perchè gli pneumatici da soli non bastano. In Paesi come Austria, Italia o Svizzera, averle a bordo è obbligatorio in alcune regioni e in condizioni climatiche specifiche. Anche la visibilità, spesso trascurata, è un fattore fondamentale. Prima di partire, è importante pulire tutti i finestrini e rimuovere la neve dal tetto, oltre a osservare con attenzione la strada davanti a sè. Essere visibili agli altri conducenti è altrettanto cruciale: fari, luci di arresto e indicatori devono essere liberi da neve e ghiaccio, così ogni segnale dell’auto resta chiaro e leggibile.

Durante l’inverno, è fondamentale adottare una guida più fluida, rallentare e mantenere spazi maggiori tra i veicoli. Sterzare e frenare con calma e precisione aiuta a evitare sbilanciamenti improvvisi che potrebbero rendere l’auto instabile su neve o ghiaccio. E’ altrettanto importante prevedere spazi di frenata più ampi davanti al veicolo. Una guida attenta, prudente e ad una velocità adeguata è essenziale per affrontare anche le condizioni più difficili. Abbinati alle moderne tecnologie di sicurezza, questi accorgimenti rendono la guida più controllata e sicura, trasformando il viaggio in un’esperienza più serena.

Anche i guidatori più esperti apprezzano un supporto extra in condizioni imprevedibili. Neve, fango e ghiaccio possono cambiare rapidamente le condizioni della strada, e in queste situazioni la tecnologia diventa una vera rete di sicurezza. La trazione integrale, come il sistema Mazda i-Activ AWD, garantisce maggiore stabilità e aderenza. Monitorando costantemente la trazione e la distribuzione dei pesi, invia potenza a ciascuna ruota secondo necessità, aiutando l’auto a mantenere la traiettoria corretta su manti stradali scivolosi. Ulteriore supporto arriva dai sistemi di sicurezza come il dispositivo di controllo della stabilità (DSC), la distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) e il G-Vectoring Control (GVC), che migliorano la stabilità in curva, bilanciano le forze frenanti e rendono più fluidi gli input dello sterzo. Queste tecnologie assistono il conducente senza risultare invasive, offrendo la stabilità necessaria per affrontare le strade invernali con maggiore sicurezza e tranquillità.

Anche con le migliori tecnologie, la concentrazione rimane fondamentale durante la guida invernale. Freddo o comandi difficili da raggiungere possono distrarre il conducente, aumentando i rischi. Per questo il comfort non è un lusso, ma un elemento che favorisce l’attenzione. Negli abitacoli Mazda, sedili e volante riscaldabili elettricamente, insieme a un climatizzatore facile e veloce da usare, creano un ambiente caldo che permette al corpo di rilassarsi e alla mente di concentrarsi. La disposizione chiara ed ergonomica dei comandi assicura che ogni funzione sia sempre a portata di mano. Anche il design gioca un ruolo importante, le distrazioni infatti devono essere ridotte al minimo. Gli interni Mazda seguono il principio giapponese del Ma – armonia e uso dello spazio aperto. Le superfici sono pulite, le transizioni fluide e i comandi posizionati in modo intuitivo, creando un ambiente dove il conducente si sente a proprio agio. In sintesi, con la giusta preparazione, una guida attenta, comfort e tecnologie affidabili, guidare su neve e ghiaccio diventa un’esperienza sicura e serena.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

