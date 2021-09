Il 1991 ha segnato l’inizio di una collaborazione tecnologica che si sarebbe protratta nei tre decenni seguenti e per tanti modelli del Marchio. Da quando, trent’anni fa, Mazda e Bose hanno iniziato a lavorare insieme sulla Mazda RX-7 di terza generazione, le due aziende hanno continuato a collaborare per dar vita a innovative soluzioni audio premium che contribuiscono a un’esperienza di guida superiore. Nel loro insieme, potenza del suono e gioia di guidare offrono al cliente un’esperienza eccezionale e coinvolgente che consente ai passeggeri di percepire all’interno della propria auto ogni dettaglio acustico e l’impatto emotivo di un concerto dal vivo. “La guida e la musica creano una reazione chimica nella nostra mente”, afferma Ryoji Oe, l’ingegnere del suono Mazda che ha lavorato sulla terza generazione della coupè con motore rotativo. Alla ricerca di un’eccezionale tecnologia audio che potesse eguagliare gli standard premium che il team di sviluppo aveva fissato per la nuova RX-7, si era imbattuto nel sistema Acoustic Wave Cannon di Bose, un sistema di riproduzione dei bassi per installazioni audio professionali composto da un tubo lungo 3,6 metri e con un woofer ad alta potenza all’interno.

L’insolita soluzione rispondeva al desiderato, ma l’integrazione in un’auto della tecnologia degli altoparlanti Waveguide di Bose sembrava una sfida pressochè insuperabile. Invece, attraverso un ingegnoso sistema di pieghe e curve, gli ingegneri di Bose e Mazda furono in grado di inserire perfettamente il lungo tubo nella parte posteriore dell’auto senza intaccare lo spazio in abitacolo e nel bagagliaio, dove garantiva bassi più limpidi e vivaci rispetto a quanto fosse sembrato possibile in precedenza. “La tecnologia Acoustic Waveguide e la RX-7 hanno semplificato la riproduzione fedele”, ricorda Mike Rosen, Principal Engineer di Bose Automotive Systems e trent’anni prima coinvolto nel progetto. Un successo che diede il via a una lunga serie di altri progetti volti a fornire lo stesso livello di suono superiore a tanti successivi modelli Mazda.

