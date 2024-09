TORINO (ITALPRESS) – Mazda ha svelato la sua nuova ammiraglia europea, la CX-80, durante il Salone dell’Auto di Torino, all’interno del museo dedicato alla storica industria automobilistica torinese. Questa vettura rappresenta un’evoluzione del modello CX-60, con il quale condivide molte caratteristiche, ma si distingue per essere la più spaziosa della gamma in Europa, capace di ospitare fino a sette passeggeri.

Con un prezzo base di 61.235 euro e l’inizio delle vendite previsto per l’autunno, la CX-80 vuole diventare il modello di punta della casa di Hiroshima. Lunga quasi cinque metri e con un passo di oltre tre, la vettura garantisce ampio spazio per i passeggeri, con tre file di sedili, la terza delle quali ripiegabile. Il design della CX-80 segue i principi del “Kodo design”, tipico di Mazda, incentrato su un’eleganza minimalista e funzionale. Gli interni sono arricchiti da tecnologie all’avanguardia, come il nuovo sistema di controllo vocale Alexa e un innovativo sistema di navigazione ibrido che integra i vantaggi dei servizi offline e online.

Dal punto di vista tecnico, la CX-80 dispone di sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e posteriori multilink, oltre alla trazione integrale. Al momento del lancio, sarà disponibile in due versioni di motorizzazione: l’e-Skyactiv PHEV, un ibrido plug-in con un motore a benzina a quattro cilindri e uno elettrico, che eroga una potenza combinata di 327 CV; e l’e-Skyactiv D, un turbodiesel a sei cilindri in linea con tecnologia mild hybrid Boost a 48V, capace di 249 CV. “La lanceremo in concessionaria nel mese di ottobre, nasce come un’auto di 25 centimetri più grande della sorella minore, ogni centimetro è pensato per i passeggeri che sfruttano l’abitabilità nella configurazione da 6 o 7 posti. Quest’auto contiene tantissimi esempi della artigianalità industriale di Mazda. Il colore che vediamo oggi, l’artisan red, si presenta quasi come una vernice realizzata a mano e invece è di serie” ha spiegato Roberto Pietrantonio, Managing Director di Mazda Italia. Confortevole e versatile, la nuova Mazda CX-80 – Crafted in Japan, combina un design evoluto ancorato all’estetica giapponese con un’eccezionale flessibilità della sistemazione a bordo.

foto: col/Italpress

(ITALPRESS).