ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mazda CX-6e rappresenta un nuovo capitolo nell’evoluzione del design Mazda. Sviluppato in Europa in stretta collaborazione con il team di design Mazda in Giappone, si legge in una nota, il SUV completamente elettrico esplora nuove forme e proporzioni, pur rimanendo saldamente ancorato alla filosofia Kodo – Soul of Motion del marchio. Fin dall’inizio, l’ambizione alla base della Mazda CX-6e è stata chiara: creare un veicolo innovativo, progressivo ed emozionalmente coinvolgente, ma al tempo stesso immediatamente riconoscibile come una Mazda. Guidati dal tema stilistico Soulful Futuristic Modern, i designer sono stati incoraggiati a superare le convenzioni consolidate per sviluppare un linguaggio espressivo più deciso e tecnico, adatto a una nuova generazione di veicoli elettrici. Particolare attenzione è stata dedicata alle proporzioni, al trattamento delle superfici e al design dei cerchi, con l’obiettivo di conferire al veicolo un aspetto più leggero e sportivo, rafforzandone al contempo il carattere premium e l’impronta dinamica. “Uno dei nostri obiettivi era creare una forte sensazione di tensione in tutto il design. Elementi come la silhouette slanciata, il montante D flottante e le superfici della carrozzeria accuratamente scolpite lavorano insieme per trasmettere movimento ed energia, anche a veicolo fermo”, ha dichiarato Bahram Partaw, Lead Designer presso il Centro europeo di Ricerca e Design di Mazda Motor Europe.

Lo sviluppo della CX-6e è stato caratterizzato da un intenso scambio tra i team di design Mazda in Europa e in Giappone. Attraverso una serie di revisioni progettuali, sessioni di modellazione in argilla e modellazione digitale, le idee sono state progressivamente affinate e messe alla prova, dai primi schizzi fino al veicolo pronto per la produzione. Questo processo collaborativo ha consentito di unire prospettive innovative al consolidato patrimonio stilistico di Mazda. Durante l’intero progetto è stata posta grande enfasi sull’artigianalità. Ogni superficie, riflesso e passaggio è stato sviluppato con estrema cura per trasmettere precisione e qualità, in linea con il principio giapponese della maestria artigianale Takumi. L’obiettivo non era soltanto realizzare un veicolo aerodinamico e tecnologicamente avanzato, ma anche capace di comunicare calore, autenticità e fascino emotivo attraverso la sua forma e i suoi dettagli. Per la CX-6e, l’aerodinamica è stata concepita fin dalle prime fasi del progetto come parte integrante del design; le prese d’aria integrate nel frontale contribuiscono a guidare il flusso d’aria attraverso la fascia anteriore e sopra il cofano scolpito, mentre i compatti specchi retrovisori digitali supportano l’efficienza aerodinamica e la purezza stilistica dell’insieme. Durante la fase di sketching, i designer disegnano spesso i veicoli senza gli specchi tradizionali; l’introduzione degli specchi digitali ha quindi rappresentato un’opportunità per avvicinare la visione originale del design al veicolo di produzione finale. Jo Stenuit, Design Director di Mazda Motor Europe, ha commentato: “La CX-6e esplora il modo in cui il linguaggio Kodo può evolversi pur rimanendo immediatamente riconoscibile. Piuttosto che cambiarne l’essenza, ci siamo concentrati sull’individuazione di nuovi modi per esprimerla attraverso proporzioni, trattamento delle superfici e integrazione aerodinamica. Il risultato è un veicolo che appare progressivo, restando fedele alla filosofia di design Mazda”.

Anche il design dei cerchi accessori ha svolto un ruolo importante nella definizione del carattere della CX-6e. Sviluppato presso il Centro Europeo Ricerca e Design Mazda di Oberursel, il cerchio accessorio da 21 pollici è stato progettato per completare il design progressivo del veicolo e offrire un elemento distintivo di forte impatto visivo. Il design della nuova Mazda CX-6e rappresenta così una nuova interpretazione della filosofia Kodo – Soul of Motion: un equilibrio tra innovazione e tradizione, tecnologia e artigianalità, forma e funzione. Un’espressione del design Mazda che trova nell'”Arte in movimento” la sintesi della propria identità. La nuova Mazda CX-6e sarà disponibile presso gli showroom Mazda in Italia a partire da settembre 2026.

– Foto ufficio stampa Mazda Italia –

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