Mazda CX-5 2022, il SUV elegante e dinamico della Casa di Hiroshima, da poco svelata al pubblico, la è già ordinabile in prevendita in tutte le concessionarie italiane con prezzi a partire da 33.800 euro. L’ultima evoluzione della CX-5 si distingue dal modello precedente per un rinnovato design e per numerosi aggiornamenti di prodotto che ne hanno incrementato il livello tecnologico e di sicurezza. Il line-up è ora composto da due allestimenti tradizionali, Business ed Exceed, a cui si affiancano tre nuove versioni speciali: Newground, Homura e Signature, ognuna delle quali dotata di esclusivi particolari esterni ed interni. Le motorizzazioni della versione 2022 restano invariate, con il propulsore 2.2 diesel da 150 CV (ciclo WLTP: consumo combinato 5,6/100 km, emissioni combinate 147 g/km) e 184 CV (ciclo WLTP: consumo combinato 6,6 l/100 km, emissioni combinate 173 g/km) e il benzina 165 CV (ciclo WLTP: consumo combinato 6,7 l/100 km, emissioni combinate 153 g/km) dotato di disattivazione cilindri nella declinazione con cambio manuale e 194 CV (ciclo WLTP: consumo combinato 8,0 l/100 Km, emissioni combinate 181 g/km), sia con due ruote motrici sia con trazione integrale i-Activ AWD. La trasmissione automatica è disponibile su tutte le motorizzazioni, mentre il cambio manuale lo è solo sul diesel 150 CV e sul benzina165 CV.

Nei due allestimenti Business ed Exceed, ha un range di prezzo che parte da 33.800 euro per la Business 2.0L 165 CV 2WD fino a 44.750 euro per la Exceed 2.2L 184 CV 4WD AT. La versione Business ha una dotazione di serie già completa: troviamo per esempio i fari Full LED, l’infotainment con display da 10,25″ e il navigatore integrato, il clima bi-zona, i vetri scuri, i cerchi in lega da 19″ di nuovo disegno con inserti Black, la videocamera posteriore e un nuovo pianale inferiore che riveste il vano bagagli e che permette un migliore sfruttamento degli spazi interni. Optional il Business Pack che annovera importanti feature di prodotto quali ad esempio l’Head-up Display, il Monitor 360°, il portellone posteriore elettrico ed il sistema di ricarica wireless Qi per lo smartphone. La versione Exceed, invece, aggiunge alla già cospicua dotazione della versione Business i fari anteriori a matrice di LED e firma luminosa anteriore e posteriore, l’impianto Bose, i sedili anteriori riscaldabili elettricamente, il Cruise Control Adattivo e il Cruise & Traffic System. E’ presente, inoltre, la modalità Off-Road sulle versioni benzina AWD con cambio automatico. Anche per la versione Exceed è disponibile un pacchetto di optional, l’Exceed Plus Pack, che prevede il rivestimento interno dei sedili in pelle, i sedili anteriori dotati di regolazione elettrica e ventilazione, le memorie per il sedile del guidatore, i sedili posteriori riscaldabili elettricamente e, per le versioni AWD, anche il tetto apribile elettricamente.

Con model year 2022 sono disponibili tre versioni speciali, ognuna studiata per uno specifico cliente e dotata di caratteristiche uniche: la Newground, destinata al cliente che predilige gli aspetti pratici di un SUV di medie dimensioni, che diverte nell’utilizzo quotidiano ma anche per il tempo libero; sportività e spirito di avventura sono i concetti che meglio la definiscono, sottolineati dai retrovisori neri e dal colore argento satinato previsto per gli underganish anteriori e posteriori così come per le fasce laterali sotto le portiere. Internamente troviamo i dettagli di colore verde Green-Lime uniti ai sedili rivestiti in pelle e tessuto scamosciato con la regolazione elettrica dal lato del guidatore. La Newground è proposta a un prezzo di 36.100 euro per la versione 2.0L 165 CV 2WD e 38.600 euro per la 2.2L 150 CV 2WD. Più aggressiva, la Homura è stata invece concepita per una clientela a cui non piace passare inosservata e che pretende dal SUV un’immagine non solo possente ma anche dinamica. Questa versione speciale si contraddistingue per il terminale di scarico maggiorato e per il colore Nero Lucido presente su numerosi elementi quali griglia anteriore, retrovisori esterni, archi passaruota, undergarnish anteriori e posteriori e cerchi in lega, quest’ultimi da 19″. Internamente la caratterizzazione sportiva riguarda il cielo dell’abitacolo in tessuto nero, i sedili che dispongono di un accattivante rivestimento in pelle e tessuto scamosciato con finiture Red abbinati a inserti in plancia di colore Nero Lucido. Su richiesta è possibile avere i rivestimenti interni in pelle completi di regolazione elettrica per i sedili anteriori con sistema di ventilazione e memorie e riscaldamento dei sedili posteriori.

La Mazda CX-5 2022 Homura è declinata in tutte le combinazioni di motore e trasmissioni presenti nel line-up ed è proposta a un prezzo di partenza di 38.700 euro per la versione 2.0L 165 CV 2WD fino ad arrivare ai 46.500 euro per la versione 2.2L 184 CV 4WD con cambio automatico. Infine, la versione Signature esprime al massimo lo stile e l’eleganza che da sempre caratterizzano la Mazda CX-5, arricchendosi di finiture che le conferiscono maggiore raffinatezza, insieme a materiali accuratamente selezionati che ne esaltano il carattere premium. I sedili sono infatti rivestiti di un’elegante pelle Nappa Brown con finiture Deep Red e gli interni impreziositi da inserti in legno e comandi cromati. Inoltre, passaruota e paraurti inferiore sono in tinta vettura e i nuovi cerchi in lega da 19″ cromati hanno un design esclusivo. La nuova griglia anteriore e i terminali di scarico di maggior diametro conferiscono, infine, un tocco di aggressività.

Anche la Mazda CX-5 2022 Signature è declinata in tutte le combinazioni di motore e trasmissioni presenti nel line-up ed è proposta a un prezzo di partenza di 39.850 euro per la versione 2.0L 165 CV 2WD fino ad arrivare ai 48.300 euro per la versione 2.2L 184 CV 4WD con cambio automatico. La CX-5 2022 arriverà negli showroom Mazda a partire da gennaio 2022 ma è ordinabile sin da ora presso la rete vendita ufficiale del Costruttore giapponese. Per coloro che acquisteranno la CX-5 2022 entro il 31 dicembre, Mazda Italia ha studiato un’iniziativa ad hoc. Sarà infatti compreso nel prezzo dell’auto l’esclusivo Tailor Pack che include il programma di manutenzione ServicePlus Essence da 5 tagliandi e la possibilità di personalizzare ulteriormente la propria auto scegliendo qualsiasi accessorio e/o il programma di estensione della garanzia Best5 presenti nei cataloghi ufficiali Mazda, usufruendo del 50% di sconto in caso di acquisto contestuale all’auto.

(ITALPRESS).