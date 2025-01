ROMA (ITALPRESS) – Mazda insieme alla rete di concessionari ufficiali inaugura il nuovo anno con un’offerta straordinaria: il Super Bonus, pensato per offrire ai clienti un’accessibilità senza compromessi, in particolare sulle ultime versioni 2025 di Mazda CX-30 e Mazda3. Queste le offerte previste in caso di permuta o rottamazione e formula di acquisto con finanziamento Mazda Advantage. CX-30 2025, il crossover ibrido best seller, a partire da 25.300 euro con un risparmio sul listino fino a 3.150 euro; CX-30 2024 in stock: sulle unità rimanenti della versione precedente, a partire da 23.200 euro con un risparmio sul listino fino a 4.650 euro; Mazda3 2025: la berlina sportiva ibrida tra le più apprezzate del mercato, a partire da 25.300 euro con un risparmio sul listino fino a 2.550 euro. A beneficiare del Super Bonus anche gli altri modelli della gamma Mazda ed è possibile consultare tutte le offerte sulla pagina di Mazda nella sezione: https://www.mazda.it/offerte/offerte-privati/

Mazda, da sempre sinonimo di eccellenza ingegneristica e design raffinato, nel definire i listini usa l’approccio della Right Price Policy che caratterizza i suoi modelli, con un rapporto equipaggiamento/tecnologia/prezzo tra i migliori del mercato anche sulle versioni di ingresso.

Le nuove versioni di CX-30 e Mazda3 2025 rappresentano l’evoluzione della tecnologia Mazda, combinando il nuovo motore e-Skyactiv G da 140 CV con l’integrazione dell’assistente vocale Alexa1, per offrire ai clienti un’esperienza di guida ancora più avanzata, efficiente e connessa. Tutto ciò insieme alla garanzia ufficiale di 6 anni o 150.000 km rende l’acquisto di ogni Mazda un investimento intelligente che conserva il suo valore nel tempo. A gennaio, questa visione su CX-30 e Mazda 3 raggiunge un maggiore livello di competitività. Mazda CX-30 2025: il crossover ibrido, nell’allestimento Prime-Line disponibile a 25.300 € include di serie sistema infotainment completo di assistente vocale Alexa, navigatore satellitare integrato e display centrale da 10,25″, Head-Up Display, cerchi in lega da 16″, fari a Led, sistemi di assistenza alla guida i-Activsense, videocamera posteriore e sistema antifurto. Inoltre, essendo disponibili negli stock dei concessionari dei modelli CX-30 2024, Mazda offre un’opportunità irripetibile con vantaggi fino a 4.650 euro, una proposta ideale per entrare nel mondo Mazda a condizioni eccezionali, fino all’esaurimento delle scorte.

Mazda3 2025: la sportiva ibrida di Mazda, grazie al Super Bonus è disponibile da 25.300 euro con uno sconto di 2.550 euro. Un’occasione unica per vivere l’emozione del design e della tecnologia Skyactiv. Con il Super Bonus, Mazda ridefinisce il concetto di accessibilità senza compromessi, rafforzando la sua filosofia della Right Price Policy: un equilibrio perfetto tra qualità, tecnologia e valore che dura nel tempo. Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi ai concessionari Mazda o consultare il sito ufficiale Mazda.it.

