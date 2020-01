MAYER VINCE COMBINATA WENGEN, TONETTI QUINTO

Un grande Matthias Mayer fa sua la combinata alpina di Wengen. In Svizzera, nella mitica pista di Lauberhorn, il velocista austriaco domina la manche di discesa con una prova superlativa e poi difende il vantaggio nello slalom centrando un successo che non era di certo atteso. Beffato per soli sette centesimi il grande favorito di giornata, Alexis Pinturault: il transalpino prova a recuperare nella manche di slalom ma si arrende per pochissimo ma comunque conquista punti preziosi per la classifica generale di Coppa del Mondo dove adesso è nuovamente leader con 613 punti, due in più del norvegese Henrik Krisotffersen. A completare il podio della combinata ci pensa un altro francese, Victor Muffat-Jeandet, che termina a 67 centesimi da Mayer. Prosegue la maledizione podio per Riccardo Tonetti: l’azzurro, settimo dopo una grande manche di discesa, non riesce a fare la differenza nello slalom complice un paio di errori importanti e termina al quinto posto a quasi sei decimi da quel podio tanto sperato e voluto. “Sono partito con il piglio giusto per attaccare quel podio – ha commentato a caldo Tonetti – Purtroppo ho fatto un po’ di errori in cima e nel muro che mi sono costati tanto. Sono quinto, va bene e sono contento della gara che ho fatto e come l’ho approcciata, ma volevo che risultato fosse un altro”. Termina dodicesimo Dominik Paris che comunque prende punti importanti: l’azzurro infatti nella generale è quarto. “Sono abbastanza contento della discesa, meno dello slalom dove non sono stato abbastanza veloce”, ha affermato al termine della gara. Vanno a punti anche altri due italiani: Alexander Prast, ventottesimo, e Florian Scheider, trentesimo. Il week-end di Wengen però è solamente all’inizio visto che domani si disputa l’attesissima discesa libera con inizio alle 12,30, mentre domenica sarà il momento dello slalom speciale con le due manche fissate per le 10,15 e per le 13,15.

