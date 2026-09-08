POMEZIA (ROMA) (ITALPRESS) – Trentuno chili di droga, tra cocaina e hashish, nascosti in un’abitazione trasformata in un vero e proprio deposito dello stupefacente e sorvegliata da un sistema di telecamere. È il bilancio dell’operazione della Polizia di Stato a Pomezia, che ha portato all’arresto di tre persone. A far scattare l’indagine è stato il comportamento sospetto di un 23enne, notato dagli investigatori della VII Sezione Antidroga della Squadra Mobile mentre percorreva a forte velocità la via Pontina a bordo di un’auto a noleggio.

Gli agenti lo hanno seguito a distanza fino a quando il giovane è entrato in un’abitazione, dalla quale è uscito circa quaranta minuti dopo. Fermato poco dopo, il 23enne è apparso particolarmente nervoso durante il controllo. Nell’utilitaria sono state inoltre trovate alcune buste per il confezionamento, dalle quali proveniva un odore riconducibile agli stupefacenti. Le chiavi rinvenute nell’auto hanno quindi consentito agli investigatori di accedere all’immobile.

All’interno, dotato di un sistema di videosorveglianza presumibilmente utilizzato per controllare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine, c’erano un uomo e una donna. La perquisizione ha permesso di scoprire complessivamente circa 29 chili di cocaina e due chili di hashish, nascosti in diversi punti della casa. Nel congelatore erano custoditi 19 panetti di hashish, contrassegnati da codici e immagini decorative.

In una camera da letto chiusa a chiave, invece, gli agenti hanno trovato un borsone nascosto nel vano di un letto contenitore con 26 confezioni di cocaina, contraddistinte da simboli distintivi, tra cui una corona, una goccia d’acqua e la bandiera colombiana.

Sequestrati anche un roner, un frullatore, due macchine sottovuoto, una bilancia di precisione e altro materiale ritenuto funzionale alla lavorazione e al confezionamento della droga. Secondo una prima stima, lo stupefacente avrebbe potuto fruttare diversi milioni di euro una volta immesso sul mercato dello spaccio.

I tre sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati successivamente convalidati dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto per uno degli indagati la custodia cautelare in carcere.

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-Foto Polizia di Stato-

(ITALPRESS).