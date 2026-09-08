Maxi sequestro di droga a Pomezia, 31 chili tra cocaina e hashish

POMEZIA (ROMA) (ITALPRESS) - Trentuno chili di droga, tra cocaina e hashish, nascosti in un'abitazione trasformata in un vero e proprio deposito dello stupefacente e sorvegliata da un sistema di telecamere. È il bilancio dell'operazione della Polizia di Stato a Pomezia, che ha portato all'arresto di tre persone. col5/mca2 (Fonte video: Polizia di Stato)