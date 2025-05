Maxi operazione antidroga in provincia di Potenza, 17 arresti

POTENZA (ITALPRESS) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione, in provincia di Potenza e in altre province italiane, ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall'Ufficio GIP del Tribunale di Potenza nei confronti di 17 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, per una sola (un Agente di Polizia Locale), accesso abusivo alla banca dati della MCTC e peculato d'uso. L'indagine, svolta dalla Compagnia Carabinieri di Viggiano, ha consentito di individuare due distinte organizzazioni criminali dedite al traffico e spaccio di stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, ed operanti rispettivamente nella Val d'Agri ed a Picerno e zone limitrofe, capoluogo compreso. tvi/mca1 (Fonte video: Carabinieri)