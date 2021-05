Nello sviluppo del 5G scende in campo Apple. Cupertino infatti ha pianificato un investimento negli Stati Uniti di 430 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Aumentando gli investimenti nel silicio correlato con la previsione di creare 20.000 posti di lavoro.

L’azienda guidata da Tim Cook ha dichiarato un aumento del suo impegno nel mercato statunitense del 20 per cento. Aggiungendolo ad un obiettivo quinquennale originale di 350 miliardi di dollari fissato nel 2018. Il progetto include l’investimento di decine di miliardi di dollari per “lo sviluppo del silicio e l’innovazione 5G in nove stati americani”.

Apple è entrata nel mercato 5G con l’iPhone 12 e l’ultimo iPad Pro. Ora ha indicato che lavorerà con 9.000 fornitori e aziende in tutti i 50 stati. Sostenendo la creazione di posti di lavoro in 12 settori. Insieme alla spesa diretta con i fornitori statunitensi, e gli investimenti in data center e decine di produzioni di Apple TV +. Apple ha anche stanziato più di 1 miliardo di dollari per costruire un campus. Nonché un centro di ingegneria nel campus del North Carolina, e un fondo di 100 milioni di dollari per sostenere scuole e comunità nelle città di Raleigh e Durham.

L’azienda ha anche detto di essere sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di creare 20.000 posti di lavoro aggiuntivi. Per arrivare a coprire una serie di aree includendo l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale.

Il CEO di Apple Tim Cook ha affermato: “Stiamo creando posti di lavoro in campi all’avanguardia, dal 5G all’ingegneria del silicio all’AI. Investendo nella prossima generazione di nuove imprese innovative. E in tutto il nostro lavoro, costruendo verso un futuro più verde e più equo”.

