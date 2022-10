Maxi frode fiscale e contributiva, sequestrati oltre 2,5 milioni

La Guardia di Finanza di Verona ha scoperto una maxi frode fiscale e contributiva. Segnalate 71 persone all’autorità giudiziaria. Sequestrati beni per oltre 2,5 milioni di euro, riconducibili a un 62enne veronese, indagato per vari reati, tra cui associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, frode fiscale e autoriciclaggio. tvi/gsl